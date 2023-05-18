Комментатор UFC: бой Порье и Гэтжи будет носить статус претендентского
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Комментатор UFC Джон Аник считает, что победитель поединка между Джастином Гэтжи и Дастином Порье получит титульный шанс.
«Мы обсуждали это с коллегами, и все согласны с тем, что имеет смысл сделать бой претендентским. Пять раундов в лёгком весе, главное событие турнира — это претендентский бой высочайшего уровня, и он может возглавлять номерной турнир даже без титула на кону. В этом нет сомнений», — рассказал Аник в интервью The Schmo.
Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал поединок между Джастином Гэтжи и Дастином Порье. Бой возглавит турнир UFC 291, который пройдёт 29 июля.
Стоит отметить, что это второй бой Порье с Гэтжи. Первый поединок между ними прошёл в 2018 году и завершился победой Порье техническим нокаутом.
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