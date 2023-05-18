Бой Бетербиева со Смитом пройдёт в Канаде в начале августа

Известный промоутер Боб Арум сообщил о том, что поединок российского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева и Каллума Смита состоится в Канаде.

«Это будет Квебек в начале августа. Там строится красивая арена, и мы уже забронировали её. Сейчас занимаемся контрактами и документацией. Не могу сказать точно, какая это будет дата, но это точно Канада и бой покажет ESPN. Оба бойца очень опасные. Бетербиев бьёт как конь, так что противостоять ему может парень с равной силой», — сказал Арум в интервью ProBox TV.

В активе Артура Бетербиева 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — нокаутом. В последнем бою в январе этого года россиянин выиграл у Энтони Ярда.

У Каллума Смита 30 побед в 31 поединке в профессиональном ринге.