Турнир UFC 293 пройдёт в Сиднее 10 сентября, на нём может выступить Исраэль Адесанья

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что очередной номерной турнир UFC 293 пройдёт 10 сентября в Сиднее (Австралия).
Проведение турнира начнёт партнёрство с правительством Нового Южного Уэльса. Это первый из трёх турниров, которые пройдут в Австралии в течение четырёх лет.
Стоит отметить, что на этом турнире может выступить чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья, который ранее неоднократно заявлял о желании провести бой в Австралии. Его соперник определится на UFC 290 в претендентском поединке между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси.
Напомним, в феврале в Австралии, в городе Перт, уже проходил турнир UFC 284, в рамках которого Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
- 18 мая 2023
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:10
-
07:50
-
01:21
-
00:39
-
00:13
-
00:01
- 17 мая 2023
-
23:11
-
23:00
-
22:03
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:08
-
19:15
-
18:44
-
17:25
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:31
-
15:07