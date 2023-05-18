Турнир UFC 293 пройдёт в Сиднее 10 сентября, на нём может выступить Исраэль Адесанья

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что очередной номерной турнир UFC 293 пройдёт 10 сентября в Сиднее (Австралия).

Проведение турнира начнёт партнёрство с правительством Нового Южного Уэльса. Это первый из трёх турниров, которые пройдут в Австралии в течение четырёх лет.

Стоит отметить, что на этом турнире может выступить чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья, который ранее неоднократно заявлял о желании провести бой в Австралии. Его соперник определится на UFC 290 в претендентском поединке между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси.

Напомним, в феврале в Австралии, в городе Перт, уже проходил турнир UFC 284, в рамках которого Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона в лёгком весе.