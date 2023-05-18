Адесанья отреагировал на переход Нганну в PFL

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал объявление о переходе экс-обладателя титула в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.

«В UFC не дураки и обратят внимание на это. Они знают, как к этому адаптироваться. Когда такое происходит, это создаёт большой переполох, и, возможно, это заставит UFC изменить подход. У Нганну не было завышенных требований, всё было разумно. Мне нравится, что у его соперников будет гарантированный гонорар. Многие бойцы захотят теперь попасть в PFL. Турнир в Африке тоже будет потрясающим, там вы можете найти новые таланты», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Фрэнсис Нганну 16 мая подписал контракт с PFL. В рамках соглашения он будет выступать на турнирах Super Fight и, кроме того, станет главой направления PFL Africa.