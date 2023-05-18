Мераб Двалишвили ответил на вызов Генри Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Сехудо ранее снова вызвал Двалишвили на бой, так как считает, что победа над Мерабом даст ему возможность снова подраться за титул.
«Генри, я принял твой вызов сразу после твоего боя с Алджамейном Стерлингом, но UFC так и не прислал мне контракт. Прямо сейчас тебе придётся подождать, потому что мне сделали операцию на правой руке. Я вернусь с железной рукой, но придётся подождать, мой друг», — сообщил Двалишвили на своей странице в социальных сетях.
В последнем бою Мераб Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Петра Яна. Сехудо в титульном поединке проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением.
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