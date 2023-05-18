Шон О’Мэлли: Двалишвили не крал мою куртку, я сам её отдал как дурак

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли рассказал об инциденте с Мерабом Двалишвили на UFC 288.
После боя Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга в октагон вышел О’Мэлли и снял с себя куртку, которую взял и надел на себя Мераб Двалишвили. После этого между бойцами произошла небольшая потасовка.
«Вообще, дело в том, что я думал, что за мной идёт мой тренер Тим Уэлч. Я думал, он вошёл в октагон вместе со мной, а оказывается, его остановила охрана. Так что я просто снял куртку и отдал тому, кто стоял рядом. Я считал, что отдал её Тиму, а Мераб стащил её. В реальности же я сам как дурак отдал куртку Двалишвили. Если бы я понял это сразу, то вряд ли бы бесился по этому поводу», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.
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