Чемпион PFL в полутяжёлом весе бросил вызов Фрэнсису Нганну
Поделиться
Действующий чемпион PFL в полутяжёлом весе Роб Уилкинсон вызвал бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на бой. Нганну на днях подписал контракт с PFL.
«Увидимся в следующем году», — написал Уилкинсон в соцсетях.
Напомним, в январе этого года Нганну покинул промоушен UFC и освободил чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали в том числе финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Нганну не принимал участия в боях с января 2022 года, когда победил на турнире UFC 270 представителя Франции Сириля Гана единогласным судейским решением.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:10
-
07:50
-
01:21
-
00:39
-
00:13
-
00:01
- 17 мая 2023
-
23:11
-
23:00
-
22:03
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:08
-
19:15
-
18:44
Партнерский контент