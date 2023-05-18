Чемпион PFL в полутяжёлом весе бросил вызов Фрэнсису Нганну

Действующий чемпион PFL в полутяжёлом весе Роб Уилкинсон вызвал бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на бой. Нганну на днях подписал контракт с PFL.

«Увидимся в следующем году», — написал Уилкинсон в соцсетях.

Напомним, в январе этого года Нганну покинул промоушен UFC и освободил чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали в том числе финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Нганну не принимал участия в боях с января 2022 года, когда победил на турнире UFC 270 представителя Франции Сириля Гана единогласным судейским решением.