«Мы восстали». Боксёрша Пальцева рассказала, как Россия уличила Венесуэлу в жульничестве

Российская боксёрша Екатерина Пальцева рассказала о работе судейских бригад на Боливарианских играх по боксу.
«С этим, к сожалению, без проблем не обошлось. Судейство было не самым объективным, к рефери есть вопросы. Хотя здесь ничего удивительного, русских всегда судят плохо. Тем более в Каракасе нам приходилось боксировать с хозяйками Боливарианских игр. Некоторые из россиян всё-таки пострадали от судейских решений
Кто именно? Например, Артур Нагапетян. Он выступал в весе до 51 кг. В полуфинале Артур выглядел лучше венесуэльского боксёра Мигеля Антонио Рамоса, но рефери победителем признали хозяина соревнований. Самое интересное, что ни в один из соревновательных дней мы не видели, как взвешивались венесуэльцы. Поэтому наш катмен после поединка взвесил противника Артура, и весы показали 57,5 кг. А это на 6,5 кг больше их категории. Однако ему всё сошло с рук. Нас эта ситуация заставила задуматься. Мы восстали и смогли добиться справедливости. В заключительный день боёв венесуэлки взвешивались при нас», — приводит слова Пальцевой «Столица С».
Пальцева — чемпионка мира и Европы по женскому боксу. На Боливарских играх 26-летняя россиянка завоевала золотую медаль. На Играх четырёхлетия в Каракасе (Венесуэла) с участием 11 панамериканских государств представительница Мордовии стала лучшей в олимпийской весовой категории до 50 кг. В финальном бою она победила венесуэлку Седено Тайонис.
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