Усик поддел Фьюри, изобразив его стремление избежать боя с ним
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав шуточное фото, демонстрирующее стремление чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри избежать поединка с ним.
«Жадный животик, мы ещё увидимся!» — написал Усик.
Фото: Из соцсетей Александра Усика
Напомним, ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри. Однако стороны так и не смогли договориться. О желании провести бой с Александром Тайсон заявил после того, как объявил о завершении карьеры. Говоря о поединке с украинцем, Фьюри дал понять, что передумал вешать перчатки на гвоздь.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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