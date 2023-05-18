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Нганну ответил Джону Джонсу после его колкости в свой адрес

Нганну ответил Джону Джонсу после его колкости в свой адрес
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавно сказанные слова в свой адрес со стороны прославленного бойца смешанных единоборств и действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.

Напомним, после подписания контракта с PFL Нганну назвал себя «самым крутым ублюдком на планете». Джонс после этого заявил следующее:

«Кто вообще станет называть себя самым крутым человеком на планете, находясь на другой стороне улицы. Лол».

«Так перейди на другую сторону улицы», — ответил Нганну.

Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что он проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года).

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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