Нганну ответил Джону Джонсу после его колкости в свой адрес

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавно сказанные слова в свой адрес со стороны прославленного бойца смешанных единоборств и действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.
Напомним, после подписания контракта с PFL Нганну назвал себя «самым крутым ублюдком на планете». Джонс после этого заявил следующее:
«Кто вообще станет называть себя самым крутым человеком на планете, находясь на другой стороне улицы. Лол».
«Так перейди на другую сторону улицы», — ответил Нганну.
Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что он проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года).
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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