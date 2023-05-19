Россиянин Куниев и ещё восемь бойцов PFL отстранены от выступлений из-за допинга

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) подтвердила, что причиной отстранения от соревнований девяти бойцов PFL стали положительные результаты допинг-тестов, сообщает ESPN. Ранее NSAC запретила выходить на ринг россиянину Ризвану Куниеву, бразильцам Бруно Каппелоцце, Сезару Феррейре, Тиаго Сантосу, ирландцу Уиллу Флери, поляку Кшиштофу Йотко, ливанцу Мохаммаду Фахреддину, мексиканцу Алехандро Флоресу и представляющему Австрию Даниэлю Торресу, однако причина санкций официально была обнародована только сейчас.

Для троих из них уже определён срок дисквалификации. Флорес отстранён на шесть месяцев за использование фуросемида, а Йотко и Каппелоцца на девять месяцев каждый за употребление кломифена и дростанолона соответственно. Спортсмены также заплатят штрафы, который составят определённый процент от их заработков.

Также известно, что допинг-проба Тиаго Сантоса, который в 2019 году был претендентом на пояс UFC в полутяжёлом весе, дала положительный результат на кломифен. Сроки дисквалификации его и остальных бойцов объявят позднее.