«Позвони Дане Уайту». Джон Джонс бросил вызов Тайсону Фьюри

Прославленный боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, отреагировав на недавние слова чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри в свой адрес. Комментируя слова Джо Рогана, Фьюри ранее заявил, что с лёгкостью победит Джонса, если окажется с ним запертым в одной комнате.
«Эй, Тайсон, кажется, Джо задел тебя за живое. Я признаю, что сейчас никто не осмеливается прикоснуться к тебе на ринге, но не дай сбить себя с толку, представляя, что произойдёт, если ты окажешься в клетке со мной. Если вдруг захочешь ответить на этот вопрос, позвони Дане. Я помогу тебе», — написал Джонс.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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