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Бабанин: если Нганну выйдет против хорошего боксёра, получит взбучку

Бабанин: если Нганну выйдет против хорошего боксёра, получит взбучку
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Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о боксёрских навыках франко-камерунского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Какие у Нганну могут быть навыки боксёра? Смотря с каким соперником. Если выйдет против хорошего боксёра, он получит взбучку», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года).

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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