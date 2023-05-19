Бабанин: если Нганну выйдет против хорошего боксёра, получит взбучку

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о боксёрских навыках франко-камерунского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
«Какие у Нганну могут быть навыки боксёра? Смотря с каким соперником. Если выйдет против хорошего боксёра, он получит взбучку», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года).
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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