Тайсон Фьюри в грубой форме высказался в адрес Джо Рогана за его слова о себе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на недавние слова комментатора Джо Рогана о себе. Ранее Роган заявил, что, если закрыть Фьюри и чемпиона UFC Джона Джонса в одной комнате, он поставит на то, что победа останется за Джонсом, а у Тайсона не будет ни единого шанса.

«Слышал, как этот карлик с лысой башкой, Джо Роган, что-то сказал обо мне. Я слышал, как он сказал, будто бы Джон Джонс мог бы уничтожить меня, если бы нас с ним заперли в одной комнате. Но я придерживаюсь другого мнения. Ни один мужчина не в состоянии победить меня, окажись он со мной один на один. Что бы ни случилось внутри такой комнаты, выйду оттуда только я», — сказал Фьюри у себя в социальных сетях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: