ONE FC анонсировал бой между Малыхиным и Булларом за титул в тяжёлом весе
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Объединительный бой за титул чемпиона мира в тяжёлом весе ONE между россиянином Анатолием Малыхиным, являющимся чемпионом промоушена в полутяжёлом весе и временным чемпионом в тяжёлом весе, и действующим чемпионом лиги в тяжёлом весе Аржаном Булларом состоится 23 июня. Об этом информирует пресс-служба ONE FC.
Малыхин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою Анатолий победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
Буллар впервые выступит в ONE Championship после завоевания титула чемпиона в тяжёлом весе. Тогда он одержал победу нокаутом над Брэндоном Верой.
Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:
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