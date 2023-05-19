ONE FC анонсировал бой между Малыхиным и Булларом за титул в тяжёлом весе

Объединительный бой за титул чемпиона мира в тяжёлом весе ONE между россиянином Анатолием Малыхиным, являющимся чемпионом промоушена в полутяжёлом весе и временным чемпионом в тяжёлом весе, и действующим чемпионом лиги в тяжёлом весе Аржаном Булларом состоится 23 июня. Об этом информирует пресс-служба ONE FC.

Малыхин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою Анатолий победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.

Буллар впервые выступит в ONE Championship после завоевания титула чемпиона в тяжёлом весе. Тогда он одержал победу нокаутом над Брэндоном Верой.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили: