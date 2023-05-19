«Повалит на землю и забьёт». Адесанья дал категоричный прогноз на бой Блаховича и Перейры

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между поляком Яном Блаховичем и представителем Бразилии Алексом Перейрой. По мнению Адесаньи, победу одержит Блахович. Их бой состоится на турнире UFC 291, который пройдёт 29 июля в Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт-арене». Это будет первый бой Перейры после перехода в полутяжёлый вес.

«Я думаю, что Ян повалит его на землю и будет там избивать. Какое-то время Ян проведёт с ним в стойке, но в конце концов просто оттеснит его к сетке и попытается перевести, как это у него уже было в случае со мной», — сказал Адесанья на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

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