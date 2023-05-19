Фьюри оскорбил Усика и его промоутера, назвав единственное условие для согласия на бой
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выступил с резким заявлением в адрес украинского боксёра Александра Усика и его промоутера Александра Красюка, заявив, что единственным местом проведения боя между ним и Усиком может быть Великобритания. При этом Тайсон подчеркнул, что гонорар за поединок может быть распределён лишь в соотношении 70 на 30.
«Ты и другой кролик ещё те засранцы. Забирайте свои 30 процентов. Бой может пройти только в Великобритании на «Уэмбли». Соглашайтесь или уходите», — написал Фьюри.
Бой Фьюри и Усика в настоящий момент не организован, хотя ранее сообщалось, что стороны близки к договорённости.
Усик — Тайсону Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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