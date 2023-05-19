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Друг Макгрегора вызвал Тайсона Фьюри на бой по правилам ММА

Друг Макгрегора вызвал Тайсона Фьюри на бой по правилам ММА
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, предложил знаменитому британскому боксёру Тайсону Фьюри, являющемуся чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, провести поединок по правилам ММА.

«Я ставлю 20 миллионов против твоих 20 миллионов – один раунд по правилам ММА. Если ты выживешь в течение этих пяти минут, оставишь все деньги себе», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Дэнис провёл в ММА два боя, одержав победы в каждом из них.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

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