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Тайсон Фьюри сделал Джону Джонсу встречное предложение об организации их боя

Тайсон Фьюри сделал Джону Джонсу встречное предложение об организации их боя
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отреагировал на вызов, полученный от действующего чемпиона промоушена UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса. Ранее Джонс предложил ему позвонить президенту UFC Дане Уайту, чтобы организовать бой.

«Джон, ты говоришь о бое со мной в клетке, однако я боксёр – и, в общем-то, лучший боксёр. Но, если хочешь боя со мной в ринге, пожалуйста, будь моим гостем и дай мне знать. Не стоит никому звонить. Звони только мне. Ведь это будет противостояние по правилам бокса, где правила задаю я. Ты отличный боец, Джон, но не боксёр. Всего наилучшего и удачи», – сказал Фьюри у себя в социальных сетях.

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