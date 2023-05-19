«Ты потерял достоинство, бомж». Промоутер Усика ответил на резкие слова Фьюри
Поделиться
Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), отреагировал на резкие слова со стороны британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
«Ты и другой кролик ещё те засранцы. Забирайте свои 30 процентов. Бой может пройти только в Великобритании на «Уэмбли». Соглашайтесь или уходите», — писал ранее Фьюри.
«Дорогуша, ты потерял свой шанс, своих фанатов и своё достоинство. Теперь все знают, кто настоящий бомж. Наслаждайся своей кармой, жадное брюхо. И не забывай рассчитываться с долгами. Твой промоутер напомнит тебе об одном из них», – написал Красюк у себя в социальных сетях.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Комментарии
- 19 мая 2023
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51
-
14:40
-
14:05
-
13:30
-
13:07
-
12:28
-
12:11
-
11:31
-
11:06
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
Партнерский контент