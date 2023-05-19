«Ты потерял достоинство, бомж». Промоутер Усика ответил на резкие слова Фьюри

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), отреагировал на резкие слова со стороны британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Ты и другой кролик ещё те засранцы. Забирайте свои 30 процентов. Бой может пройти только в Великобритании на «Уэмбли». Соглашайтесь или уходите», — писал ранее Фьюри.

«Дорогуша, ты потерял свой шанс, своих фанатов и своё достоинство. Теперь все знают, кто настоящий бомж. Наслаждайся своей кармой, жадное брюхо. И не забывай рассчитываться с долгами. Твой промоутер напомнит тебе об одном из них», – написал Красюк у себя в социальных сетях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: