Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты потерял достоинство, бомж». Промоутер Усика ответил на резкие слова Фьюри

«Ты потерял достоинство, бомж». Промоутер Усика ответил на резкие слова Фьюри
Комментарии

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), отреагировал на резкие слова со стороны британского чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Ты и другой кролик ещё те засранцы. Забирайте свои 30 процентов. Бой может пройти только в Великобритании на «Уэмбли». Соглашайтесь или уходите», — писал ранее Фьюри.

«Дорогуша, ты потерял свой шанс, своих фанатов и своё достоинство. Теперь все знают, кто настоящий бомж. Наслаждайся своей кармой, жадное брюхо. И не забывай рассчитываться с долгами. Твой промоутер напомнит тебе об одном из них», – написал Красюк у себя в социальных сетях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

Материалы по теме
Тайсон Фьюри сделал Джону Джонсу встречное предложение об организации их боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023