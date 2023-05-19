Фахретдинов: сразу согласился на бой с Ли и ждал, пока скажут, что это был пранк

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о предстоящем бое с Кевином Ли.
«Не поверил, когда объявили о бое с Ли. Думал, что шутка, пранк. Сразу ответил согласием и ждал, когда мне скажут, что меня разыграли. Оказалось, никто не шутил. Кевин Ли — это громкое имя, человек дрался за временный пояс. Надеюсь, победа над ним поднимет меня на самую вершину рейтинга. Первой эмоцией после назначения боя было то, что я получил громкое имя, второй — надо побеждать. А уж смогу я оторвать ему голову или нет — дело второстепенное, как говорится. Я даже удивился, что мне его дали, но приятно», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.
Бой Фахретдинова и Ли должен пройти 1 июля на турнире UFC on ESPN 48.
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