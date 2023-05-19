Чендлер: когда разберусь с Конором, то с удовольствием проведу бой с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал о своих перспективах после поединка с Конором Макгрегором.
Чендлер и Макгрегор будут тренерами в очередном сезоне The Ultimate Fighter, по окончании которого бойцы проведут поединок друг с другом в полусреднем весе.
«Вернуться в лёгкий вес? Никогда не говори никогда. Но я не буду говорить, что заслуживаю титульный поединок, хотя и могу его получить. В UFC знают, что такое бизнес, и хотят привлекать внимание громкими именами, боями. Это будет возможно, когда я в доминирующей манере расправлюсь с Конором Макгрегором. Тогда я с удовольствием встречусь с Исламом Махачевым или другим бойцом, который будет владеть титулом», — цитирует Чендлера MMA Fighting.
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