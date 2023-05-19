Генри Сехудо сделал прогноз на поединок между Стерлингом и О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал прогноз на предстоящий поединок между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Стерлинга и О’Мэлли возглавит турнир UFC 292, который пройдёт в Бостоне 19 августа.
«Верю, что Стерлинг задавит Шона, прижмёт его к клетке. Если Алджамейн смог провести тейкдаун со мной, то сделает это и любому другому сопернику. Так что, думаю, Шона ждут неприятности. Я не сомневаюсь, что он работает над джиу-джитсу, но в ММА это совершенно по-другому. Поэтому я уверен, что Стерлинг в состоянии причинить боль О’Мэлли», — сказал Сехудо в интервью журналисту Чаматкару Санду.
Отметим, сам Стерлинг сомневается в том, что успеет восстановиться к назначенной дате.
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