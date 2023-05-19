UFC Vegas 73: Маккензи Дёрн оказалась тяжелее Анджелы Хилл, все результаты взвешивания

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 75, главным событием которого станет бой в женском минимальном весе между Маккензи Дёрн и Анджелой Хилл.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Маккензи Дёрн (52,16 кг) vs. Анджела Хилл (51,94 кг)

Энтони Эрнандес (84,37 кг) vs. Эдмен Шахбазян (84,14 кг)

Эмили Дукоти (54,2 кг) vs. Лупита Годинез (54,2 кг) – бой в промежуточном весе до 54,43 кг

Хоакин Бакли (77,34 кг) vs. Андре Фиальо (76,88 кг)

Диего Феррейра (70,08 кг) vs. Майкл Джонсон (70,31 кг)

Вячеслав Борщёв (70,08 кг) vs. Махешат Хайсаер (70,53 кг)

Предварительный кард:

Ванесса Демопулос (53,3 кг)* vs. Каролина Ковалькевич (52,39 кг)

Ораян Коси (78,24 кг)* vs. Гилберт Урбина (77,11 кг)

Илир Латифи (113,17 кг) vs. Родриго Насименто (119,98 кг)

Ник Фьор (69,85 кг) vs. Чейс Хупер (70,76 кг)

Виктория Леонардо (56,47 кг) vs. Наталья Силва (56,47 кг)

Темба Горимбо (77,11 кг) vs. Такаши Сато (77,34 кг)

* Бойцы, провалившие взвешивание, отдадут определённый % от гонорара по итогам турнира.