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Чемпион Cage Warriors: клянусь богом, отправил бы и Сехудо, и Стерлинга в нокаут

Чемпион Cage Warriors: клянусь богом, отправил бы и Сехудо, и Стерлинга в нокаут
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Чемпион ММА-промоушена Cage Warriors Каолан Логран заявил, что мог бы нокаутировать как чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга, так и экс-обладателя титула в двух дивизионах Генри Сехудо.

«Я мог бы вырубить обоих хоть сейчас. Клянусь богом, отправил бы обоих в нокаут. Они оба были очень уставшими, по ним было легко попасть. А перевести меня в борьбу очень сложно. Марлон Вера ещё хуже. Не рассказывайте мне, что он хорош, это ни разу не так», — цитирует Лограна MMA News.

В активе Лограна восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед, семь из них — досрочно.

Бой Стерлинга и Сехудо прошёл на турнире UFC 288 и завершился победой действующего чемпиона раздельным решением судей.

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