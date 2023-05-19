Малыхин — о бое с Булларом: работаем, чтобы уронить его в первом раунде

Непобеждённый российский боец, чемпион ONE в полутяжёлом весе и временный обладатель титула в тяжёлой весовой категории Анатолий Малыхин высказался о предстоящем поединке с Аржаном Булларом, который является чемпионом лиги в тяжёлом дивизионе.

Поединок пройдёт 23 июня.

«Работаем по стандарту: Джонни Хатчинсон напрягает, я работаю над ударной техникой, борюсь у стены, бегаю, прыгаю. В общем, делаем всё, чтобы уронить его в первом раунде. Чувствую себя великолепно, буду показывать рубку. Стадион «Люмпини» ещё не видел битвы, которую я хочу закатить. Я буду идти вперёд и выбивать из него всю дурь, хотя её там и нет», — цитирует Малыхина «Спорт день за днём».

В активе Малыхина 11 побед в 11 поединках в профессиональных ММА. Аржан Буллар одержал 11 побед и потерпел одно поражение.