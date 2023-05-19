Мокаев: Джонс прикончил бы Фьюри за пару минут

Непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, высказался о потенциальном поединке между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри.

Ранее бойцы устроили небольшую перепалку в социальных сетях. Фьюри предложил Джонсу выступить в профессиональном боксе.

«Джонс прикончил бы Фьюри за две минуты. Даже не сравнивайте бокс и смешанные единоборства — это разный уровень. При всём уважении к боксёрам это другой вид спорта», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории. Тайсон Фьюри — непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC.