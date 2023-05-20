Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шамиль Абдулаев победил Артема Фролова в главном бою ACA 157

Шамиль Абдулаев победил Артема Фролова в главном бою ACA 157
Комментарии

В Казани прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 157, главным событием которого стал поединок четвертьфинала Гран-при в средней весовой категории в между Артёмом Фроловым и Шамилем Абдулаевым.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Абдулаева. Судьи отдали ему победу большинством голосов.

В активе Артёма Фролова на данный момент 15 побед при шести поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем поединке 31-летний боец проиграл за титул действующему чемпиону лиги Магомедрасулу Гасанову.

Для Шамиля Абдулаева это был дебют в АСА. В марте прошлого года на турнире IPFC 5 он дрался против Шерифа Мохамеда и выиграл техническим нокаутом. Всего у 32-летнего бойца 14 побед в ММА при одном поражении.

Материалы по теме
АСА 157: «Судьи, вы прикалываетесь?» Фролов проиграл Абдулаеву и сорвался на рефери! LIVE
Live
АСА 157: «Судьи, вы прикалываетесь?» Фролов проиграл Абдулаеву и сорвался на рефери! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023