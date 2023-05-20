Шамиль Абдулаев победил Артема Фролова в главном бою ACA 157
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В Казани прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 157, главным событием которого стал поединок четвертьфинала Гран-при в средней весовой категории в между Артёмом Фроловым и Шамилем Абдулаевым.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Абдулаева. Судьи отдали ему победу большинством голосов.
В активе Артёма Фролова на данный момент 15 побед при шести поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем поединке 31-летний боец проиграл за титул действующему чемпиону лиги Магомедрасулу Гасанову.
Для Шамиля Абдулаева это был дебют в АСА. В марте прошлого года на турнире IPFC 5 он дрался против Шерифа Мохамеда и выиграл техническим нокаутом. Всего у 32-летнего бойца 14 побед в ММА при одном поражении.
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