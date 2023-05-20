Райан Гарсия сообщил, что начал работать с тренером Эррола Спенса и Джермелла Чарло
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Американский боксёр, бывший временный чемпион мира в лёгкой весовой категории по версии WBC Райан Гарсия сообщил, что начал работу с новым тренером Дереком Джеймсом.
«Я ищу величие и хочу стать лучше. Хочу стать чемпионом мира с Дереком Джеймсом. Чувствую, что он может направлять и наставлять меня», — приводит слова Гарсии ESPN.
В 2022 году Дерек Джеймс был признан лучшим тренером года по версии Ассоциации американских журналистов. Он работает с чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом и абсолютным чемпион мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло.
Напомним, в апреле Райан Гарсия потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв Джервонте Дэвису техническим нокаутом. Также в активе американца 23 победы.
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