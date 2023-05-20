Перейра: Блахович — хороший соперник для дебюта в полутяжёлом весе
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с экс-обладателем титула в полутяжёлом дивизионе Яном Блаховичем.
Бой с Блаховичем пройдёт на турнире UFC 291 в конце июля и станет для Перейры дебютным в полутяжёлой весовой категории.
«Это опасный парень и опытный боец. Я уже имею о нём представление, благодаря своему спарринг-партнёру Гловеру Тейшейре, он уже дрался с Блаховичем. Уверен, на тренировках я подготовлюсь к любимым приёмам Яна. Блахович — универсальный боец, но я считаю его хорошим соперником для дебюта в полутяжёлом весе. Мне дали соперника из топ-5 рейтинга, но это не сюрприз, я ожидал такого», — сказал Перейра в видео на своём YouTube-канале.
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