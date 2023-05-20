Макгрегор: вопрос с USADA решён, к концу года я вернусь в октагон
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что вопросы с USADA решены и в конце года он вернётся в октагон.
«Вопрос с USADA решён, к концу года я выступлю в октагоне. Сейчас я начинаю набирать обороты, готовлюсь к возвращению. Бой с Майклом Чендлером будет анонсирован во время показа шоу The Ultimate Fighter. Оно начнётся через несколько дней, и к моменту его завершения фанаты будут знать дату нашей встречи», — приводит слова Макгрегора Sportskeeda.
Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Сообщалось, что в конце года бойцы проведут очный поединок в полусредней весовой категории.
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