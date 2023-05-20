Колби Ковингтон дал совет чемпиону UFC Алджамейну Стерлингу

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон обратился к действующему обладателю титула в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу.

«Хочу посоветовать ему просто быть собой. Настанет время, и у людей не будет выбора, кроме как начать уважать тебя, если ты будешь продолжать доказывать им, что они были неправы. Лучшая месть — заставить их молчать. Успех — это и есть лучшая месть, так что нужно продолжать делать своё дело. Он делает отличные вещи для организации, творит историю в легчайшем дивизионе. Думаю, у Стерлинга всё в порядке, не стоит беспокоиться о хейтерах. Пусть думает о своём банковском счёте», — цитирует Ковингтона MMA Fighting.

Алджамейн Стерлинг в последнем бою выиграл у Генри Сехудо раздельным решением судей и в третий раз защитил титул чемпиона в легчайшем весе.