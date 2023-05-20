Камбосос назвал сильные стороны Ломаченко и Хэйни

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос-младший назвал преимущества бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2) и непобеждённого американского боксёра Дэвина Хэйни (29-0) перед их боем за звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории, который пройдёт в ночь на 21 мая на арене «МGM Grand» в Лас-Вегасе.

«Фантастический бой. У нас два бойца с высочайшим IQ и просто необыкновенными скиллами. На кону очень много. И для одного, и для другого. Возможно, чуть больше давления чувствует Хэйни, так как он будет защищать титулы. Но и Ломаченко тоже понимает, что это его, пожалуй, последний шанс взять все пояса дивизиона. Василий прошёл через очень много тяжёлых боёв. Он уже давно на этом уровне. Он знает, что другого такого шанса не будет. Поэтому уверен, что он хорошо подготовился.

Ломаченко очень хорош в умении обрезать углы ринга. Он хорошо навязывает свою дистанцию. И главный вопрос в том, сумеет ли он входить в ближний бой в противостоянии с таким оппонентом, как Хэйни. Именно поэтому этот бой и будет таким интересным. Но я считаю, что у Дэвина есть солидное преимущество. Он больше, он моложе, у него длиннее рычаги. Будет намного интереснее, если Лома всё же сумеет прорываться в инфайтинг. Но с дальней дистанции шансов у него нет. Дэвин не просто рукастее. Он хорошо контролирует ринг. А если он сможет теснить Василия, то это и вовсе будет плёвое для него дело.

Этот пацан [Хэйни] очень хорош. Невероятный боец. Ожидаю интересный бой, но ставлю на его победу. Знаете, болельщики думают, что разница в антропометрии не столь важна. Но Дэвин один из тех, кто умеет использовать каждый сантиметр своего преимущества в росте и длине рук. Ведь и вправду есть такие бойцы, которым даже два метра размаха рук не помогут — они не умеют этим пользоваться. У меня были соперники выше и рукастее Хэйни, но у меня получалось их сломить. Но не Дэвина. У него ведь не только антропометрия. Он ещё и хорошо двигается. Посмотрим, сможет ли Ломаченко входить в инфайтинг», — приводит слова Камбососа-младшего vRINGe.

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