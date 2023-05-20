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В USADA сообщили, что Конор Макгрегор вернётся в пул тестируемых спортсменов

В USADA сообщили, что Конор Макгрегор вернётся в пул тестируемых спортсменов
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Американское антидопинговое агентство USADA выпустило заявление по поводу возвращения Конора Макгрегора в пул тестируемых спортсменов.

«Мы недавно были в прямом контакте с Конором Макгрегором и ожидаем немедленного получения его документов о возвращении в пул тестируемых спортсменов USADA. Как и другие возвращающиеся спортсмены, согласно антидопинговой политике UFC, Макгрегор будет проходить тесты как минимум на протяжении шести месяцев и должен предоставить не менее двух отрицательных проб, прежде чем будет участвовать в соревнованиях», — говорится в заявлении USADA.

Ранее Конор Макгрегор сообщил, что уладил вопрос с USADA и вернётся в октагон к концу года. Его соперником станет Майкл Чендлер.

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