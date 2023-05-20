Джон Джонс отреагировал на приглашение Тайсона Фьюри провести боксёрский бой

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на приглашение британского непобеждённого боксёра и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

Ранее Джонс пригласил Тайсона Фьюри в октагон для проведения поединка, в ответ британец заявил, что не собирается биться по правилам MMA, и сделал встречное предложение, предложив бой по правилам бокса.

«Вчера Тайсон написал, что не один мужчина, рождённый матерью, не сможет его побить, а теперь говорит, что я не смогу победить его в боксёрском ринге. Итак, я рад, что мы это прояснили. Ты только что сменил ритм быстрее, чем Трэвис Баркер (барабанщик группы Blink182. — Примечание «Чемпионата»). Это впечатляет», — написал Джон Джонс на своей страницы в социальных сетях.