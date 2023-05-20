Тренер Дюбуа: шансы Даниэля в бою с Усиком очень малы
Поделиться
Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался о потенциальном поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком, который является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
«Это ужасные соперники друг для друга. Все знают, что Усик отлично двигается, обладает потрясающей техникой. Выиграть у него — непростая задача. Усик находится на пике своей карьеры и очень уверен в себе. С другой стороны, и Даниэль неудобный соперник для Усика. У Дюбуа нет опыта таких больших поединков. Я многое повидал и могу сказать, что наши шансы очень малы. Но мы им воспользуемся», — сказал Чарльз в интервью Seconds Out.
В активе Дюбуа 19 побед в 20 поединках, у Усика 20 побед в 20 боях в профессиональном боксе.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
13:52
-
13:31
-
13:22
-
12:53
-
12:21
-
11:51
-
11:39
-
11:21
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
09:34
-
09:12
-
08:00
-
02:55
-
02:52
-
00:55
-
00:20
- 19 мая 2023
-
23:34
-
23:17
-
22:35
-
21:53
-
21:04
-
20:36
-
20:13
-
19:38
-
19:24
-
18:43
-
18:06
-
17:26
-
17:12
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51
Партнерский контент