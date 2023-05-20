Тренер Дюбуа: шансы Даниэля в бою с Усиком очень малы

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался о потенциальном поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком, который является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

«Это ужасные соперники друг для друга. Все знают, что Усик отлично двигается, обладает потрясающей техникой. Выиграть у него — непростая задача. Усик находится на пике своей карьеры и очень уверен в себе. С другой стороны, и Даниэль неудобный соперник для Усика. У Дюбуа нет опыта таких больших поединков. Я многое повидал и могу сказать, что наши шансы очень малы. Но мы им воспользуемся», — сказал Чарльз в интервью Seconds Out.

В активе Дюбуа 19 побед в 20 поединках, у Усика 20 побед в 20 боях в профессиональном боксе.