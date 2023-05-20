Шон О’Мэлли отреагировал на слова Стерлинга о травмах

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли прокомментировал слова Алджамейна Стерлинга, который пожаловался на травмы и поставил под сомнение проведение титульного боя на UFC 292, который пройдёт 19 августа в Бостоне.

Ранее Дана Уайт анонсировал поединок Стерлинга и О’Мэлли. Однако действующий чемпион промоушена заявил, что ему нужно больше времени на восстановление после предыдущего боя.

«Я буду там 19 августа, независимо от того, выйдет ли на бой Алджамейн или это будет кто-то другой. Папочка будет там, и он будет драться в главном событии за чемпионский пояс. Со Стерлингом или без него. Вот так. Посмотрим, как всё сложится, у нас есть ещё достаточно много времени», — приводит слова О’Мэлли MMA Mania.