Ермеков и Шамилов проведут поединок за два пояса на совместном турнире Naiza и Ural FC

Бойцы смешанных единоборств в среднем весе Даурен Ермеков и Руслан Шамилов встретятся в соглавном событии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza.

Их бой носит статус уникального для смешанных единоборств, так как впервые на кону будут стоять пояса сразу двух крупных организаций. При этом Шамилов является действующим обладателем пояса лиги Naiza. А звание чемпиона лиги Ural FC будет разыграно между Ермековым и Шамиловым. Победитель поединка станет обладателем обоих поясов.

В MMA в активе Ермекова 16 побед и пять поражений. У Шамилова – 11 побед и четыре поражения.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алма-Ате на Almaty Arena. В главном бою вечера клетку разделят россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов, известный также как Галым ТТ.