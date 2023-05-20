Ермеков и Шамилов проведут поединок за два пояса на совместном турнире Naiza и Ural FC

Бойцы смешанных единоборств в среднем весе Даурен Ермеков и Руслан Шамилов встретятся в соглавном событии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza.
Их бой носит статус уникального для смешанных единоборств, так как впервые на кону будут стоять пояса сразу двух крупных организаций. При этом Шамилов является действующим обладателем пояса лиги Naiza. А звание чемпиона лиги Ural FC будет разыграно между Ермековым и Шамиловым. Победитель поединка станет обладателем обоих поясов.
В MMA в активе Ермекова 16 побед и пять поражений. У Шамилова – 11 побед и четыре поражения.
Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алма-Ате на Almaty Arena. В главном бою вечера клетку разделят россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов, известный также как Галым ТТ.
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