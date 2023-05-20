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Оли Томпсон оценил свою форму перед боем с Алексеем Олейником

Оли Томпсон оценил свою форму перед боем с Алексеем Олейником
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Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон не испытывает волнений за свою форму перед поединком с россиянином Алексеем Олейником в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая, несмотря на долгое отсутствие в октагоне.

«Моё расписание тренировок в порядке, я остаюсь в форме, никаких травм. У меня долго не было боёв, но не настолько долго, как у моего оппонента. Когда ты долго занимаешься, тебе нужно быть толковее и чуть меньше тренироваться. Тренировать только то, что нужно, чтобы оставаться в форме. Я всегда тренируюсь, для меня это не проблема, поэтому это не заняло много времени, чтобы вернуть боевую форму. Моя форма в хорошем состоянии, лучше чем вы думаете», — приводит видеообращение Томпсона «Известия».

Бой Олейника с Томпсоном пройдет в формате трёх раундов по три минуты.

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