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Чендлер прокомментировал инцидент с Макгрегором во время съёмок TUF

Чендлер прокомментировал инцидент с Макгрегором во время съёмок TUF
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC Майкл Чендлер прокомментировал скандальный инцидент с Конором Макгрегором на съёмках шоу The Ultimate Fighter.

Во время битвы взглядов Макгрегор толкнул Чендлера рукой в лицо. Напомним, оба бойца являются тренерами в новом сезоне TUF, а по окончании шоу проведут очный поединок в полусреднем весе.

«Поступок Конора был на эмоциях. Конечно, вы можете говорить о Макгрегоре всё что угодно, но он — победитель по своей натуре. Он хочет побеждать, хочет выиграть каждый бой, хочет стать победителем на шоу и, конечно, хочет побить меня в октагоне», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.

Ранее стало известно, что Макгрегор вернётся в пул тестируемых USADA спортсменов, чтобы провести бой в конце года.

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