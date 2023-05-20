Макгрегор высказался о главной проблеме в переходе Нганну в PFL

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал переход экс-обладателя чемпионского пояса промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в PFL.
«Прежде всего, я рад за Нганну, потому что он сделал то, что хотел. Но, на мой взгляд, он всё же должен был прийти к соглашению с UFC. Потому что с кем ему там драться? С кем он будет биться, чтобы привлечь широкую публику? Там никого для этого нет. Не могу придумать ни один поединок, о котором можно будет сказать, что он имеет большое значение. Похвально, конечно, что его соперники будут получать от двух миллионов, и я рад за него, как уже говорил. Просто не вижу в этом какой-то шумихи. Не вижу имени там, которое заставит меня встать», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
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