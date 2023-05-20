Менеджер Ломаченко объяснил, почему Усик не посетит его бой с Хейни
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, ответил на вопрос, почему обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик не будет присутствовать на поединке соотечественника с американцем Девином Хейни.
«Усика не будет на поединке Ломаченко. У его жены не так давно был день рождения. Помимо этого, они продолжают заниматься делами его именного фонда», – приводит слова Климаса издание Xsport.ua.
Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между Хейни и Ломаченко состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
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