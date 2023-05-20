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Тайсон Фьюри объявил о начале подготовки к следующему бою

Тайсон Фьюри объявил о начале подготовки к следующему бою
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что вернулся к тренировкам для подготовки к следующему поединку. По словам британца, он готов выступить в конце лета.

«Сегодня я вернулся в спортзал, и вот моя задача для Фрэнка Уоррена [промоутера]: устрой мне бой на северо-западе Англии в ближайшее время. Июль или август… Когда ты будешь готов, Фрэнк, тогда буду готов и я.

Давайте сделаем это на футбольном стадионе. Никаких проблем. Найдите мне соперника, и я нокаутирую его к чёрту. Устрой это, Фрэнк. Потому что так называемые крутые парни не хотят драться до декабря, а я готов сделать это сейчас! Погнали!» – сказал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с украинцем Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

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