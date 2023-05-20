Тренер О’Мэлли: Стерлинг является самым опасным чемпионом в истории легчайшего веса UFC

Тим Уэлч, тренер звёздного американского бойца UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шона О’Мэлли, прокомментировал ожидаемый поединок своего подопечного с действующим чемпионом дивизиона соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Стилистически это самый опасный чемпион в истории легчайшего веса. Я действительно так считаю. Он крайне атлетичный, габаритный и сильный. И он не просто хороший борец, а хороший борец с джиу-джитсу. И он бывает довольно забавным, выбрасывая сумасшедшие удары и меняя стойки. У него отлично получается комбинировать свою борьбу», – приводит слова Уэлча ESPN.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится в августе на турнире UFC 292.