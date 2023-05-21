Видео: Борщёв нокаутирует Хайсаера на турнире UFC

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв нокаутировал китайского бойца Махешата Хайсаера во втором раунде.

Борщёв одержал седьмую победу (шестую нокаутом) в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Для Хайсаера это третий проигрыш в карьере при девяти победах.

В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.

Основной кард

Маккензи Дерн — Анджела Хилл

Энтони Эрнандес — Эдмен Шахбазян

Эмили Дюкот — Лупита Годинес

Хоакин Бакли — Андре Фиалью

Вячеслав Борщёв — Махешат Хайсаер

Диего Феррейра — Майкл Джонсон