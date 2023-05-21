Видео: Борщёв нокаутирует Хайсаера на турнире UFC
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В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв нокаутировал китайского бойца Махешата Хайсаера во втором раунде.
Борщёв одержал седьмую победу (шестую нокаутом) в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Для Хайсаера это третий проигрыш в карьере при девяти победах.
В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.
Основной кард
Маккензи Дерн — Анджела Хилл
Энтони Эрнандес — Эдмен Шахбазян
Эмили Дюкот — Лупита Годинес
Хоакин Бакли — Андре Фиалью
Вячеслав Борщёв — Махешат Хайсаер
Диего Феррейра — Майкл Джонсон
Слова Борщёва после боя
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