Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Борщёв нокаутирует Хайсаера на турнире UFC

Видео: Борщёв нокаутирует Хайсаера на турнире UFC
Комментарии

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223. В рамках основного карда российский боец лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв нокаутировал китайского бойца Махешата Хайсаера во втором раунде.

Борщёв одержал седьмую победу (шестую нокаутом) в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Для Хайсаера это третий проигрыш в карьере при девяти победах.

В главном бою турнира представительница США Маккензи Дерн встретится с соотечественницей Анджелой Хилл.

Основной кард

Маккензи Дерн — Анджела Хилл

Энтони Эрнандес — Эдмен Шахбазян

Эмили Дюкот — Лупита Годинес

Хоакин Бакли — Андре Фиалью

Вячеслав Борщёв — Махешат Хайсаер

Диего Феррейра — Майкл Джонсон

Слова Борщёва после боя
Борщёв прокомментировал досрочную победу над Хайсаером на турнире UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023