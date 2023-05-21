Экс-чемпион мира в лёгком весе Камбосос подписал контракт с Top Rank

Бывший чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA (супер), IBF и WBO 29-летний Джордж Камбосос подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, сообщает ESPN. Соглашение предусматривает проведение нескольких боёв. Также, согласно контракту, австралиец продолжит сотрудничество и с компанией DiBella Entertainment.
«Это очень волнительное время в моей карьере, когда я начинаю свой путь обратно к чемпионству при поддержке и руководстве со стороны двух влиятельных американских промоутеров», — отметил Камбосос.
Австралиец завоевал чемпионские пояса по трём из четырёх основных версий в ноябре 2021 года, когда победил Теофимо Лопеса. Затем он провёл бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Девином Хейни, в котором проиграл решением судей. После Камбосос и, получивший звание абсолютного чемпиона Хейни, встретились ещё раз, но австралиец опять уступил по итогам 12 раундов. Всего у Камбососа 20 побед и два поражения в профессиональном боксе.
Ситуация в лёгком весе может измениться после боя между Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который начнётся в 6:00 по московскому времени 21 мая. Не исключено, что в случае победы абсолютный чемпион мира откажется от титулов и перейдёт во второй полулёгкий вес.
- 21 мая 2023
-
04:48
-
04:36
-
04:14
-
02:30
-
02:07
-
01:57
-
01:03
-
00:26
- 20 мая 2023
-
23:38
-
23:22
-
22:41
-
22:16
-
22:05
-
22:00
-
21:00
-
20:04
-
19:47
-
19:03
-
19:00
-
18:09
-
17:36
-
16:57
-
15:56
-
15:34
-
14:50
-
14:28
-
14:23
-
13:52
-
13:31
-
13:22
-
12:53
-
12:21
-
11:51
-
11:39
-
11:21