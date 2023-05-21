Экс-чемпион мира в лёгком весе Камбосос подписал контракт с Top Rank

Бывший чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA (супер), IBF и WBO 29-летний Джордж Камбосос подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, сообщает ESPN. Соглашение предусматривает проведение нескольких боёв. Также, согласно контракту, австралиец продолжит сотрудничество и с компанией DiBella Entertainment.

«Это очень волнительное время в моей карьере, когда я начинаю свой путь обратно к чемпионству при поддержке и руководстве со стороны двух влиятельных американских промоутеров», — отметил Камбосос.

Австралиец завоевал чемпионские пояса по трём из четырёх основных версий в ноябре 2021 года, когда победил Теофимо Лопеса. Затем он провёл бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Девином Хейни, в котором проиграл решением судей. После Камбосос и, получивший звание абсолютного чемпиона Хейни, встретились ещё раз, но австралиец опять уступил по итогам 12 раундов. Всего у Камбососа 20 побед и два поражения в профессиональном боксе.

Ситуация в лёгком весе может измениться после боя между Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который начнётся в 6:00 по московскому времени 21 мая. Не исключено, что в случае победы абсолютный чемпион мира откажется от титулов и перейдёт во второй полулёгкий вес.