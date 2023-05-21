Маккензи Дёрн победила Анджелу Хилл в главном бою UFC Fight Night 223
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В Лас-Вегасе завершился главный бой UFC Fight Night 223, в котором американка Маккензи Дёрн победила свою соотечественницу Анджелу Хилл. Спортсменки выступают в минимальном женском весе.
Дёрн доминировала в течение всего поединка и имела значительное преимущество в первом и третьем раундах. Она одержала победу единогласным решением судей.
Для Дёрн это 13-й выигранный бой в смешанных единоборствах при трёх поражениях. При этом она впервые в своей карьере одержала победу в пятираундовом поединке. Хилл потерпела 13-е поражение при 15 выигрышах.
До этого боя Дёрн занимала восьмую позицию в рейтинге UFC в минимальном женском весе, а Хилл 14-ю. Действующей чемпионкой мира UFC в этой категории является китаянка Чжан Вэйли.
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