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Маккензи Дёрн победила Анджелу Хилл в главном бою UFC Fight Night 223

Маккензи Дёрн победила Анджелу Хилл в главном бою UFC Fight Night 223
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В Лас-Вегасе завершился главный бой UFC Fight Night 223, в котором американка Маккензи Дёрн победила свою соотечественницу Анджелу Хилл. Спортсменки выступают в минимальном женском весе.

Дёрн доминировала в течение всего поединка и имела значительное преимущество в первом и третьем раундах. Она одержала победу единогласным решением судей.

Для Дёрн это 13-й выигранный бой в смешанных единоборствах при трёх поражениях. При этом она впервые в своей карьере одержала победу в пятираундовом поединке. Хилл потерпела 13-е поражение при 15 выигрышах.

До этого боя Дёрн занимала восьмую позицию в рейтинге UFC в минимальном женском весе, а Хилл 14-ю. Действующей чемпионкой мира UFC в этой категории является китаянка Чжан Вэйли.

UFC 2023. UFC Fight Night 223, Лас-Вегас, США
Маккензи Дерн (W) - Анджела Хилл
21 мая 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Окончено
UD
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