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Все результаты турнира UFC Fight Night 223

Сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44.

Все результаты турнира

Маккензи Дёрн победила Анджелу Хилл единогласным решением (49-43, 49-44, 49-44)

Энтони Эрнандес победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом (Раунд 3, 1:01)

Лупита Годинес победила Эмили Дюкот единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Хоакин Бакли победил Андре Фиалью техническим нокаутом (Раунд 2, 2:15)

Диего Феррейра победил Майкла Джонсона нокаутом (Раунд 2, 1:50)

Вячеслав Борщёв победил Махешата Хайсайера техническим нокаутом (Раунд 2, 2:37)

Каролина Ковалькевич победила Ванессу Демопулос единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Гилберт Урбина победил Ориона Коски техническим нокаутом (Раунд 2, 2:55)

Родриго Насименто победил Илира Латифи раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Чейз Хупер победил Ника Фиоре единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)

Наталия Силва победила Викторию Леонардо техническим нокаутом (Раунд 1, 2:58)

Темба Горимбо победил Такаси Сато единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)