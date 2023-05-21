Все результаты турнира UFC Fight Night 223

Сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США), прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44.
Все результаты турнира
Маккензи Дёрн победила Анджелу Хилл единогласным решением (49-43, 49-44, 49-44)
Энтони Эрнандес победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом (Раунд 3, 1:01)
Лупита Годинес победила Эмили Дюкот единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Хоакин Бакли победил Андре Фиалью техническим нокаутом (Раунд 2, 2:15)
Диего Феррейра победил Майкла Джонсона нокаутом (Раунд 2, 1:50)
Вячеслав Борщёв победил Махешата Хайсайера техническим нокаутом (Раунд 2, 2:37)
Каролина Ковалькевич победила Ванессу Демопулос единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Гилберт Урбина победил Ориона Коски техническим нокаутом (Раунд 2, 2:55)
Родриго Насименто победил Илира Латифи раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
Чейз Хупер победил Ника Фиоре единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27)
Наталия Силва победила Викторию Леонардо техническим нокаутом (Раунд 1, 2:58)
Темба Горимбо победил Такаси Сато единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
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