Алексей Тищенко: считаю, что Ломаченко победил. Но судили одни американцы

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко раскритиковал судейское решение отдать победу американку Девину Хейни в бою против украинца Василия Ломаченко.

«Перед боем я предполагал, что выиграет Василий. Болел за него. Считаю, что все шансы для победы у него были. Судьи отдали победу американцу. Учитывая, что он – чемпион. Учитывая, что судили одни американцы. Бой получился ровным, особенно первые две трети. Отдали победу Хейни, но я считаю, что выиграл Василий. С небольшим преимуществом – в один-два раунда», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Хейни стал неоспоримым чемпионом в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) и продлил свою победную серию до 30 поединков.