Статистика боя Ломаченко — Хейни: украинец превзошёл соперника в количестве точных ударов

В ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок между украинским боксёром, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Девином Хейни.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей, который, таким образом, защитил свои титулы.

Согласно статистике боя, Ломаченко выбросил 564 удара, донеся до соперника 124 (22%). Хейни попал по украинцу 110 раз при 405 попытках. В количестве точных силовых ударов Ломаченко также был лучше оппонента — 95 против 90.

Статистика боя Ломаченко — Хейни

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.